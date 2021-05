"Municipio debe trabajar en acciones para prevenir delitos"

RIOVERDE.- Municipio debe de trabajar en el área de prevención del delito, porque no hay prevención y es su responsabilidad, señaló el abogado Pedro Morales Sifuentes.

Sostuvo Morales Sifuentes que, se tiene que trabajar en un área de prevención del delito, deben de ser más fuertes, no hay prevención, "con todo respeto para las autoridades del Municipio".

Hace falta patrullaje, atención a la ciudadanía, porque el policía no ve al ciudadano como tal, sino como delincuente, y el ciudadano no ve al elemento con respeto sino con temor. Al ser cuestionado del acoso que reciben los automovilistas que portan publicidad del candidato a presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, dijo que, "no debe de existir, el proceso electoral es una fiesta cívica y tenemos que vivirla como tal, las autoridades deben de ponerse las pilas y respetar es una competencia, es participación de los candidatos, tienen su equipo y tienen que respetarse".

Es por ello que se hace un exhorto al alcalde Saúl Moreno y al director de Seguridad Pública Municipal, Néstor Daniel porque tiene que darse una supervisión permanente las 24 horas del día y cualquier detalle que ocurra de excesos de los policías debe de ser corregido.