Municipio invade las oficinas de La Colmena

CIUDAD VALLES.- Vuelven a abrir áreas de La Colmena que el dueño del edificio, Gerardo González Reverte (exdelegado de Sedesore), cerró por falta de pago de renta o por ser lugares que no entraban al concepto de renta a las dependencias.

Gerardo González Reverte, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, antecesor de David Medina Avendaño en ese cargo, denunció a este diario que de nueva cuenta personal del Ayuntamiento, por supuestas órdenes del Oficial Mayor, Santiago Nales Orta, habrían roto candados y habrían entrado a un par de oficinas del edificio de La Colmena, inmueble que él renta al Gobierno municipal de manera parcial y del que no le han abonado pagos de alquiler desde el mes de febrero.

La irrupción habría sido a esos dos espacios y a una pequeña bodega a un lado del área del Instituto Municipal de la Vivienda.

El arrendador dijo que todavía no ha decidido si proceder legalmente contra el Ayuntamiento, quién no tendría por qué violar las entradas de áreas que no están en renta y de dónde habrían sacado papelería.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí