Nava divide al PAN: Cruz

CIUDAD VALLES.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en este municipio, Javier Cruz Salazar dijo que no se vale que Xavier Nava Palacios, precandidato al Gobierno del Estado por este partido, polarice y divida a los panistas con sus declaraciones sobre supuestas "preferencias" del partido hacia un candidato.

Dijo que él, en lo particular, ha recibido por igual a todos y que los procesos en el PAN son limpios, así que no entiende por qué se argumenta que hay "línea" a favor de uno de los precandidatos. Comentó que en Valles hay gente que está convencida de andar con cada uno de los postulados y que no se vale poner en entredicho al partido, porque el proceso se llevará a cabo con probidad.