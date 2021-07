Necesario reactivar construcción de presa "La Maroma"

MATEHUALA.- Es necesario reactivar la construcción de presa "La Maroma para que en ésta se almacene agua, es impresionante la cantidad de agua desperdiciada que proviene del manantial del Jordán en el municipio de Matehuala.

Expresó Juan Reyes, asesor interno de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, dijo que, es lamentable cómo grandes volúmenes de agua son desperdiciados y que provienen del manantial del Jordán.

"No se imaginan ustedes la cantidad tan enorme de agua que se desaprovecha y todo porque no hay un almacenamiento, si se tuviera la presa de La Maroma eso no ocurriera", señaló.

Manifestó que, en una reunión en la comunidad de San José de los Sotoles del municipio de Matehuala con comisariados y jueces auxiliares, tratando ese punto se consideró que es grave porque mientras localidades padecen la falta de agua, "ahí está al tiradero de agua, que no sabemos hacia dónde va a parar, es mucho el desperdicio de agua", finalizó.