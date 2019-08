Necesario, un tercer panteón en Matehuala

Matehuala.- El Municipio no ha quitado el dedo del renglón para que se construya el tercer cementerio que ya es necesaria su edificación.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo, explicó que no se ha descartado la posibilidad de llegar a construir el tercer panteón, pero se busca un terreno adecuado, aunque ya ha habido ofrecimientos, se está viendo a la vez el costo de cada uno de ellos.

Dijo que el alcalde Alejandro Segovia Hernández, tiene mucho interés en que ese proyecto se logre no sin antes buscar los recursos viendo la necesidad de tenerlo.

Se le preguntó qué pasó con los terrenos de Santa Ana de los que tanto se habló en la administración anterior y dijo que eso no está "aterrizado", no hay nada legal. Se hicieron compromisos, pero nunca se los cumplieron a los ejidatarios de esa comunidad y por ello nunca hicieron realidad ese compromiso. Con ellos no hay nada arreglado, para que ahí se edifique el cementerio.

El panteón Miguel Hidalgo ya está a toda su capacidad, ya no hay lugar para la compra de terreno solamente se hacen aperturas. En el Guadalupe dentro de poco ya no habrá espacios y se han tomado calles para hacer inhumaciones, porque ya no hay terrenos, advirtió el funcionario.