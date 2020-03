Negro panorama para sector hotelero

CIUDAD VALLES.- Los empresarios del ramo hotelero enfrentan un negro panorama por la situación de la alerta sanitaria por Covid 19, desde hace dos semanas empezaron a tener cancelaciones de reservaciones, aunque aún tienen algunas reservas de un 15 o 20 por ciento que aún no cancela para Semana Santa, lo demás ya está cancelado.

Carlos Solares, presidente de Hoteles y Moteles en la Zona Huasteca, señaló que los visitantes que no han cancelado y para los que lleguen sin reservaciones previas, serán bienvenidos y les darán la atención que requieran, no han recibido instrucciones por parte del Gobierno Federal de cerrar los hoteles y no recibir a nadie, nada más es tomar las medidas recomendadas por la Jurisdicción Sanitaria y las extras.

Además llevan un registro de cuál es la procedencia, cuantos días van a estar de visita, aunque estén los sitios cerrados y es muy difícil que alguien venga de visita por estas fechas, aunque si han estado llegando visitantes, pero se ocupan dos o tres habitaciones por hotel y tienen una ocupación casi nula.

Dijo que para Semana Santa no saben cómo va a estar, si deciden cancelar de última hora, pero todo depende de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Esperan que los visitantes re agenden su visita para la temporada de verano en el mes de julio, pues ya tenían la Huasteca potosina como destino y solo cambiaron las fechas.