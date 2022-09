Niega David Medina negociaciones a favor de su hermano

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que “no es tema” el asunto tratado en la columna llamada Las Nueve Esquinas, de Juan José Rodríguez en el que éste indica que ha habido negociaciones del munícipe en la Secretaría General de Gobierno por la posible detención que podría efectuar la Fiscalía General del Estado contra Jesús Medina Salazar, ya que fue director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), organismo que ha sido señalado por desbordar de irregularidades, de acuerdo con el mismo gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“No es tema. Yo creo que hoy estamos trabajando para construir, para que a Ciudad Valles le vaya bien. Y creo que eso es lo que hoy nos (inaudible) con el tema, yo como autoridad municipal, lo demás no tengo nada qué decir. Es un tema que se está llevando en el diario Pulso y pues bueno...”.

-¿Cree que haya mucha grilla, que haya mucha política que está en contra del régimen anterior? - se le preguntó.

-No, el tema es, los actores que no les interesa que a Valles le vaya bien, entre ellos algunos medios de comunicación, insisten y ponen el dedo en la llaga, pero todo tiene que salir a aclararse y en su momento se hará, pero no hay nada qué decir.

Nosotros estamos trabajando muy de la mano con el señor gobernador, porque mi responsabilidad es que a Valles le vaya bien.