Niega el Alcalde de Cedral conflicto con titular de Sedarh

CEDRAL.- Luego de que trascendió en los corrillos políticos que el munícipe cedralense había tenido una discusión con el titular de Sedesore en el estado y que le podría acarrear problemas, se desmintió tal situación, mencionando que es falso el presunto conflicto.

Se le cuestionó al presidente municipal Howard Aguilar Vergara si había sostenido una discusión con el titular de Sedesore en el Estado, manifestando que se tiene una buena relación con la dependencia.

Y en lo que se refiere al presunto conflicto, lo consideró como un golpeteo político y quien está detrás de todo esto es un Diputado Federal de este distrito, no mencionando su nombre. Aguilar Vergara expresó que se mantiene una buena relación con los funcionarios de Gobierno del Estado, ya que no puede haber distanciamiento, que solo repercutirá no haya apoyo.

El funcionario mencionó que es necesario tener buenas relaciones para recibir el apoyo cuando sea requerido, para el progreso de Cedral.