Niega Esper Cárdenas haber pagado a Charlie Sheen para que lo felicitara

CIUDAD VALLES. El alcalde Adrián Esper Cárdenas asegura que el saludo que publicó en su cuenta de Facebook donde aparece el conocido actor Charlie Sheen fue un saludo real y no una grabación pagada.

"Me levanté esta mañana con esa grata sorpresa. Nos felicitó. Pensé que si habíamos pagado, no, eso no fue a costa del municipio, ustedes pueden checar las cuentas".

"Son cosas que a veces uno tiene gracias a las relaciones, gracias a las amistades. Eso nos dio mucho gusto".

Ayer, temprano, el presidente municipal publicó el saludo en el que Charlie Sheen le llama "Andy Panda" y en el que lo felicita por su primer año de Gobierno.

De acuerdo con publicaciones europeas, Sheen cobran hasta 500 euros por saludar con nombre del peticionario incluido, para presumir en redes tal gesto.