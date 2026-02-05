Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados

Matehuala.- Niega obispo de Matehuala que los sacerdotes de esta Diócesis hayan sido amenazados o víctimas de la violencia, pues han sido respetados, pese a que en otros lugares presuntamente sí han sido vejados.

Comentó Margarito Salazar Cárdenas que se habla de inseguridad en Matehuala y el estado a nivel nacional, inseguridad que ha surgido en las carreteras de San Luis Potosí, Matehuala y en los caminos a las comunidades, pero los sacerdotes no han tenido ningún contratiempo, ni han sido atacados, agregó que nadie está exento de ser víctima de la violencia y en el caso de los sacerdotes, ellos en cada viaje que hacen arriesgan su vida encomendándose siempre a Dios.

Reconoció que es lamentable el caso del asalto al equipo de trabajo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, sin embargo, luego estos acontecimientos los usan los partidos políticos contrarios y hasta exageran mucho sobre lo ocurrido.

Añadió que en el estado no se ha tenido ningún reporte de sacerdotes que sean víctimas de la violencia, pero lamentablemente en otros estados de la República sí han atacado a presbíteros.

Finalmente hace un llamado a los medios de comunicación a no desinformar con noticias falsas, pues hay que recordar que los sacerdotes son hombres de Dios, pero también tienen familias padres, hermanos, sobrinos y los asustan con este tipo de noticias.