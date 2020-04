Niegan a connacionales entrada a comunidades

TAMAZUNCHALE.- Funcionarios municipales indicaron que sostendrán una reunión con las autoridades comunales, en donde han sido muy restrictivas en lo que se refiere al acceso de personas, ya que por temor a infectarse de Covid-19, han hecho lo posible por evitar los visitantes.

El aumento de la llegada de connacionales y personas de otros estados, ha obligado a aplicar estrictas medidas de los filtros sanitarios en las entradas a las comunidades.

Y es que muchos de los comisariados y jueces comunales han instalado filtros sanitarios, prefieren recrudecer las medidas para evitar algún contagio.

En muchas localidades se ha restringido el paso total a las comunidades a través de mantas, otras más han instalado personas, quienes regresan a todos aquellos que no lleven un documento médico, en donde se indique que se encuentran bien de salud y algunas más han solicitado a los habitantes de las comunidades, que les digan a sus familias que no viajen a las comunidades, porque no los dejarán entrar.

Estas acciones en su mayoría han sido adoptadas directamente por las autoridades comunales, con la finalidad de evitar que se presenten casos de coronavirus, e incluso las personas que llegan y les permiten el pase, deben realizar el aislamiento de 14 días, y son vigilados por las mismas autoridades.