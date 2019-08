Niegan apoyo a paisanos para llegar a su hogar

RIOVERDE.- Padre e hijo originarios de Veracruz denunciaron que autoridades municipales los discriminan por ser mexicanos y se negaron a apoyarlos para llegar a su lugar de origen, tras regresar en su intento de cruzar la frontera.

Armando y su hijo, originarios de Veracruz, explicaron que son comerciantes, pero que hace 2 meses tomaron su maleta con la intención de llegar a los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, mencionaron que, por la inseguridad y la extorsión, decidieron regresar para comenzar de nuevo en México; dijeron que en el trayecto muchas familias les brindaron un taco y algo de dinero para tratar de llegar a su lugar de origen, pero en algunos estados como en la capital del estado les negaron el apoyo porque no eran centroamericanos.

Explicaron que, en el caso de Rioverde, se entrevistaron con el secretario del Ayuntamiento, Rubén González quien les dio la esperanza de que los apoyaría con el pasaje, pero al acudir con el secretario particular del alcalde Ramón Torres les dio la triste noticia de que no hay dinero, "no se vale que no haya un fondo para esto", comentaron.

Los entrevistados manifestaron que la meta es llegar a Ciudad Valles y posteriormente a Veracruz, para comenzar de nuevo. Finalmente dijeron que al acudir al DIF les informaron que no hay dinero, porque es fin de mes y necesitan las credenciales.