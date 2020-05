Niegan cancelación de boleto de prepago en camión urbano

MATEHUALA.- En ningún momento los camiones urbanos han cancelado los boletos de prepago, aunque se esté en la contingencia se siguen recibiendo, aseguró el delegado regional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Paz Villanueva Contreras.

Informó el delegado que recibió quejas en el sentido de que operadores de camiones urbanos no reciben los boletos de prepago, esto es totalmente falso porque a nadie se le ha dado esa orden de no aceptarlos.

Negó el funcionario de la SCT que no se aceptaran los boletos de prepago, se trabaja de forma normal, no importa la pandemia esto sigue su curso sin que se vea afectado el boleto para estudiantes y personas de la tercera edad.

Asimismo, informó que se sigue exigiendo a los operadores de los camiones urbanos y a taxistas portar el cubrebocas por su seguridad.

Recalcó que se sigue insistiendo a los usuarios que al abordar el camión urbano también deben de portar el cubrebocas, ya que en otras entidades no se permite abordar la unidad si no lo llevan puesto, "pero aquí se ve que las personas no hacen mucho caso".