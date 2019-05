Niegan liquidación a pensionado de la DAPAS por apoyar huelga

Con más de treinta años de servicio entregado a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Salomé Rangel Galván obtuvo en el mes de febrero pasado su derecho a pensión, sin embargo, el pago de liquidación que asciende a poco más de 100 mil pesos, se le ha negado, sólo por el hecho de haberse declarado a favor de la huelga de los trabajadores sindicalizados, por lo que ya presentó una demanda formal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"Cumplí 38 años laborando para la DAPAS, alcancé las 500 cotizaciones y a mis 60 años de edad me jubilé con la ilusión de que recibiría liquidación por pensión para abrir un pequeño negocito y hacer rendir mi pensión mensual, pero no fue así, la licenciada San Juana, me amenazó de que firmara un documento donde señalara que no apoyo a la huelga, le dije que no, y que ni caso tendrá que firmar, pues como pensionado ya no tengo voto en esa situación, sin embargo como compañero, apoyo moralmente a los sindicalizados y eso bastó para que no se me diera el pago que por ley corresponde".

Rangel Galván, destacó que ante la misma Junta de Conciliación y Arbitraje, la dirección de DAPAS le ha negado el pago de liquidación, aun cuando había un acuerdo previo, incluso apoyado por el mismo Sindicato que para evitar lesionar el presupuesto del organismo, le diera en pagos mensuales los poco más de cien mil pesos, pero a tres meses de este acuerdo no ha podido recibir un solo centavo, como represalia por apoyar a sus compañeros sindicalizados, por lo que además de continuar con la demanda laboral, presentará también una denuncia ante Derechos Humanos.