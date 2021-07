Niegan que Rodolfo tuviera leucemia

CIUDAD VALLES.- La madre de Rodolfo González Meraz, el niño de 12 años que murió el pasado miércoles 23 de junio, negó que su hijo haya sufrido de algún tipo de cáncer, a pesar de que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el resultado de la necropsia había sido muerte por enfermedad terminal (leucemia).

Ayer, antes de mediodía, la madre de Rodolfo y parte de su familia estuvieron en las afueras de la Fiscalía, pegando cartulinas con avisos de que seguirán pidiendo justicia por la muerte de su hijo, en medio de un asunto que ha virado en varias ocasiones de argumentaciones.

Dijo que nunca hubo un dictamen médico referente a cáncer, a pesar de que le hicieron aspirado de médula ósea y que el tratamiento que le dieron fue para infección y para una lesión en su cráneo, además de que le detectaron artritis reumatoide, que fue consecuencia del abuso en el que un caballo lo jaló y lo lesionó.

Sobre la madre de uno de los presuntos agresores (Brandon), Consuelo Martell, manifestó: "Que no se haga tonta Chelo, porque el niño siempre le había tenido miedo a los caballos, yo no sé porqué dice que sale riéndose, si el niño sale riéndose fue por nerviosismo, que no sea tonta Chelo (Consuelo Martell)".

Refirió que Brandon ya había agredido a otro menor y que se protegió con ayuda legal, además de que lo sigue haciendo responsable de los hechos," y yo voy a hacer justicia por mi hijo, no le hace que diga lo que quiera, que me critique".

-En conclusión, ¿su niño de qué moriría entonces? - se le preguntó. -Mi niño, pues a consecuencia del bullying.

El niño murió por depresión porque él ya no quería ni salir, porque él siempre nos dijo que les tenía miedo, él siempre vivió con miedo sus últimos días, sus últimos meses, él no quería salir, él no quería verlos, ¿por qué? Porque él les tenía miedo.