Niño vallense gana 2do. lugar en Olimpiada del Conocimiento

Desde primer año Emanuel Hernández Hernández, ha logrado obtener los primeros lugares de su grupo, sin embargo el haber participado en el mitin del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de mayo de 2018, frente a Areli y escuchar su compromiso con la niñez, lo motivó a querer saludarlo personalmente cuando ya fuera Presidente, y la única ruta que encontró para lograrlo fue ser el ganador de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019, por lo que se enfocó en su sueño y lo logró, de acuerdo a los resultados, pues obtuvo el segundo mejor promedio a nivel estado de entro 184 participantes.

"Cuando vino el presidente al mitin de Arteli mi mamá me llevó junto con mis tres hermanos, el Presidente pasó a mi lado, yo quería saludarlo pero había mucha gente, aun así él me tocó el hombro después, lo escuché hablar y me gustó lo que decía de que ayudaría, y desde ahí dije que quería saludarlo un día, empecé a soñar con eso, le platiqué a mi mamá y a mi maestro y me dijeron que lo podía lograr, que había una forma, lograr el mejor promedio y que los ganadores saludaríamos al presidente, así que después de ganar la ruta de la Independencia, estuve cuatro meses completos estudiando, no hubo caricaturas ni juegos, me fijé la meta de ganar y casi logro el primer lugar, de 80 reactivos sólo tuve cuatro equivocaciones.

"Me dieron el segundo lugar a nivel estatal, creo que fuimos casi doscientos los que participamos, me siento feliz por haberlo logrado, porque podré saludar al Presidente y ojalá se pueda hablar con él, pues le pediré la barda de mi escuela, ya que es muy necesaria pues han robado, el año pasado nos dejaron sin material escolar", relata entusiasmo el pequeño Emanuel que a sus 11 años de edad, ya se dice listo para entrar a la secundaria e invita a los niños que como él, luchen por sus sueños y los pueden lograr.

Habitante del fraccionamiento "Praderas del Río" y alumno del 6to A de la escuela primaria "Francisco Villa", Emanuel señala que en sus estudios y preparación estuvo acompañado de su maestro César Rubio Guerrero, que siempre lo motivó a estudiar y dar su mayor esfuerzo.