No aplicarán ley seca por la consulta del INE

CIUDAD VALLES. -No obstante que algunos negocios han anunciado que no venderán alcohol, por la ley seca impuesta sábado y domingo por la consulta del Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel federal, el secretario del Ayuntamiento, Juan Humberto Velázquez Ventura dijo que no hubo indicaciones de ley seca en la entidad potosina.

La consulta propuesta por el Gobierno federal y organizada por ley por la institución electoral, en algunos estados empujó a que las autoridades declararan la ley seca durante el 31 de julio y el 1 de agosto, cuestión que sí operó en el estado de Tamaulipas, sin embargo en San Luis Potosí, no pasó así.

La consulta tendrá que contar con el 40 por ciento de participación para poder ser vinculante, es decir, que se decida sobre el destino legal de los actores políticos que hayan actuado en contra de la sociedad civil.