No habrá pescado en Semana Santa, por la sequía

CIUDAD VALLES.- El bajo nivel que presenta la presa "La Lajilla" ubicada en Laguna del Mante, orilló a los productores acuícolas a sacar sus jaulas, rompiendo así el ciclo de reproducción para la próxima temporada de Semana Santa, donde como cada año esperaban una alta producción de lobina y tilapia para el consumo regional y estatal, pero no habrá ni para el consumo personal de los propios pescadores.

"Estamos sorprendidos, la presa se está secando, es algo que nunca antes habíamos visto, es bastante crítico y lamentable lo que está pasando, esta escasez de agua es bastante fuerte, como acuicultores desde ahorita anticipamos que no habrá producción para la temporada grande que es Semana Santa, yo he alcanzado una producción de treinta toneladas, y realmente el próximo año no tendremos ni para comer nosotros; ahorita la laguna no tiene peces ni para las prácticas deportivas, el agua que llega a las casas viene sucia y se sigue sacando para riego agrícola, es algo que ya es urgente atender, pues todas las familias del ejido dependen de la presa y no sabemos qué va a pasar, las autoridades deben actuar ya", señaló Miguel Ángel Salinas Padilla, productor acuicultor.

Refirió que de acuerdo a las verificaciones que están haciendo de manera personal, diariamente la presa baja su nivel medio metro, aunque las cifras oficiales señalan que está en un 50 por ciento de su capacidad.

"Hace dos años, la presa bajó también por la sequía, pero nunca como hasta ahora, si no llueve pronto no sabemos qué va a pasar es nuestro sustento pero también lo que le da vida al ejido, urgen acciones, urge que las autoridades actúen y no permitan que este afluente se seque", señaló el ex presidente del Producto Tilapia a nivel estatal.