No hay paradores para los camiones urbanos

Los operadores de los camiones urbanos suben y baja al pasaje a media calle, porque no hay cajones exclusivos para ello. No existen porque Tránsito no ha movido un solo dedo para un ordenamiento vial.

La Dirección de Tránsito y Vialidad ya es tiempo de que se ponga a trabajar y haga ordenamientos sobre las áreas de los ascensos y descensos de los camiones urbanos.

Al no tener un cajón los operadores bajan al pasaje a media calle exponiéndolos a un peligro aparte de que esto mismo hace que el trafico se detenga hasta que se baje o suba el usuario como lo expreso el taxista José Juan Rodríguez.

"No sé porque Tránsito se ha quedado dormido en sus laureles cuando ya debería de marcar los cajones para que ahí se estacionen los camiones urbanos para que el usuario se suba o baje con seguridad, pero no, lo están exponiendo a un peligro al bajarlo a media calle", apuntó.

Dice que cotidianamente va manejando y de repente "tenemos que frenar porque el camión urbano se paró".

El director de Tránsito y Vialidad, Enrique Martínez, por segunda ocasión tiene este cargo y pues con su experiencia ya debería de entrar en acción delimitando espacios, colocando señalamientos, pero eso no sucede y a ver hasta cuando se ve la acción del jefe de Tránsito, señalo el taxista.