"No le queda a AMLO hacerse el chistoso"

Rioverde.- Desafortunadamente la delincuencia recluta a niños y mujeres, por ello pido a las mafias organizadas, para que se toquen el corazón y a que descubran que ese no es el camino para crecer, dijo el párroco de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría, Juan Carlos Carreras.

Señaló que lamentablemente hay niños y mujeres que se han unido a la delincuencia, esas cabezas de poder delincuencial van siempre no un paso, sino diez adelante.

Señala que no hay que caer en "los voy a acusar con su mamá", pero tampoco en lo sanguinario. "No hay que ir con todo, sino a los lugares vulnerables y dar opciones a los jóvenes de estudiar, de un nuevo futuro, de un futuro prometedor y señalarles que el crimen no es ningún presente ni ningún futuro", aseguró el sacerdote.

Considera que a fin de cuentas "si no les quitamos a los cárteles del poder las manos inocentes y no las hacemos productivas, terminarán por desaparecer las familias. Debemos cerrar filas y protegerlos".

Señala que también el gobierno, las instituciones y las iglesias, todos debemos cerrar filas para convertirnos en un país prometedor.

Respecto al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, de "los voy a acusar con su mamá", dijo que de repente el mandatario quiere ser agradable, romper esquemas, pero no es mensaje ni propuestas, solo un chiste del momento, pero como presidente a López Obrador no le quedan los chistes en público, ni en conferencia de prensa.