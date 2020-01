No me doy por vencido, señala don Juan Obregón

MATEHUALA.- Un hombre de edad adulta perdió un ojo cuando pandilleros lo agredieron para despojarlo de sus pertenencias.

Don Juan Obregón Mata es un hombre que a diario sale a la calle a vender semillas o pepitas, para subsistir. Cuenta que es originario de Lagunillas y como en su rancho no había en qué trabajar se vino a esta ciudad a vivir con una hermana con el fin de trabajar para subsistir ya que nunca se casó.

Cuenta que a su llegada fue agredido por pandilleros con el fin de robarlo. Esto fue en la colonia Olivar de las Ánimas. "Me agredieron con una piedra. Sentí un fuerte dolor en la cara puse mis manos y vi que corría sangre, no recuerdo quién me atendió, pero tuve la pérdida del ojo derecho y así me quedé", recuerda.

Dice que no se da por vencido "salgo de lunes a sábado a vender semillas. El domingo lo dedico a ir a buscar leña, compro la semilla la lavo y la seco y luego en el fuego con leña coloco un comal y las pongo a dorar para que de esta forma queden más sabrosas", explicó.

Desde la mañana sale de su casa con dirección a la Plaza Juárez y en todo el trayecto "vengo ofreciendo las semillas, no me voy a casa hasta que las acabo. Es el reto que me pongo cada día", señala.