"No queremos que se descontrole la inseguridad", afirma Torres Sánchez

CIUDAD VALLES. El secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez manifestó que aunque no ha habido eventos de alto impacto, "no quieren que se les descontrole" la delincuencia, por eso celebra reuniones de fin de semana con los alcaldes de algunos municipios, en este caso, al de Valles, David Medina Salazar.

Ataviado de manera informal y deportiva y acompañado por la vicefiscal, Xitlálic Sánchez Servín el segundo hombre de la política estatal mencionó que este tipo de visitas se efectúan en fin de semana y que se seguirán haciendo.

"Estamos bien (en el tema de seguridad), pero queremos estar mejor y de lo que se trata aquí es de intercambiar información y derivado de ello, poder llevarla a las mesas de seguridad e irle dando el tratamiento adecuado a cada tema".

Dijo que no se trataron temas de grilla, dado que el alcalde Medina habló durante la semana que pasó, de la posibilidad de buscar la reelección, pero Torres Sánchez expresó que por el momento no quieren voltear a ver para los temas de grilla locales.