No respetan los filtros sanitarios

MATEHUALA.- Hace algunos días estuvo instalado un filtro sanitario en la calle de Hidalgo, exhortando a la población a tomar las recomendaciones de la Secretaría de Salud e inspeccionando vehículos.

Fue en el sentido de que los vehículos particulares tienen que reducir el número de ocupantes limitándose a dos personas y en la modalidad de taxis se reduce únicamente a 3 personas, en ambos casos portando en todo momento el cubrebocas.

"Ciudadanos no han respetado las indicaciones, los taxis levantan pasaje en las paradas de camiones urbanos y llevan hasta cinco personas o sea aquí no se está respetando", afirmó Leobardo Moreno, vecino de la colonia San Antonio.

"Creo que los filtros sanitarios no han dado resultado ya que se debe de actuar de manera más enérgica; he visto en la calle vehículos particulares hasta con seis personas a bordo, entre ellos menores de edad como adultos mayores que salen de paseo y están burlando ese filtro sanitario", señaló.

Además, "hay mucha movilidad en el centro, vuelvo a señalar que las medidas para reducir la aglomeración y movilidad de las personas en la emergencia sanitaria por el Covid-19 no se han respetado y no se ha tomado con responsabilidad. Al igual veo que comercios no esenciales ya abrieron sus puertas de par en par y los comerciantes no portan el cubrebocas, pues qué nos pasa", señaló finalmente don Leobardo.