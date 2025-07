“No responde aseguradora Quantum por accidentes”

CIUDAD VALLES.- Sin responder la empresa concesionaria Quantum a automovilistas que sufren accidentes a causa de mala infraestructura.

El abogado y gerente de una estación de radio en Ciudad Valles, Gabriel Castillo Vidales manejaba de San Luis a Valles, cuando una alteración en la carpeta asfáltica le hizo caer en un bache y uno de los neumáticos de su vehículo tronó.

Cuando avisó sobre el percance a la empresa encargada del camino concesionado, le informaron que Seguros Banorte estaría respondiendo al respecto.

Sin embargo, no hay agentes de ese seguro en la zona y por lo tanto no respondería, es decir, la aseguradora de Quantum no le respondería. El servicio de traslado del coche fue cedido por un particular, porque no hubo ningún servicio de parte de la concesionaria.

