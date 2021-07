No se concluirá obra rezagada, señala CEA

CIUDAD VALLES.- La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Jesús Medina Salazar ya envió un oficio al alcalde de San Vicente, Josué Soni Cortés en el que explica, en resumidas cuentas, que no terminará la obra de agua potable que debía estar terminada para mayo de este año y que provocó que los pobladores, desesperados, bloquearan la carretera estatal Tamuín-San Vicente y la federal Valles-Tampico la semana antepasada.

Luego de los bloqueos del viernes 9 de julio, la Secretaría General de Gobierno había quedado en que esta semana pasada visitaría a los afectados el titular de la CEA, no obstante, Medina Salazar no se presentó y el temor de los de Cuayalab es que no les van a terminar de instalar la maquinaria y tubería para llevar agua de la cabecera a la población ubicada a 25 kilómetros de la fuente de agua.

Arcadio Salvador Reyes, regidor de Asuntos Indígenas de San Vicente dijo que de nueva cuenta el gobierno del estado se burló de los pobladores de ese lugar y que ni siquiera un acuerdo pudieron conseguir con la CEA ni con el Ejecutivo Estatal, por eso ahora buscarán al Presidente de la República para darle a conocer la situación de San Francisco.