No se sembró en este ciclo primavera-verano

MATEHUALA.- Tal vez en este año se tengan muchos reportes de siniestros agrícolas por la falta de lluvias. Lo cierto es que los productores agrícolas no pudieron sembrar porque no hay humedad y la tierra está seca.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la región Altiplano, Sixto Espinoza Franco, declaró que no habrá producción de la siembra primavera-verano en la cual se cosecha frijol y maíz, porque no ha llovido y por lo tanto no hay humedad. La tierra está seca, le falta humedad y no se logró sembrar nada para la temporada en que se supone que habrá cosecha para el mes de julio. No habrá nada.

Ante el estiaje que se presenta los productores se ven en problemas porque no tienen forraje para sus animales y esto traerá como consecuencia que el ganado pierda peso.

La paca de alfalfa la están vendiendo en 120 pesos, pero en el caso del municipio de Real de Catorce cuesta hasta 170 pesos, porque los comerciantes se están aprovechando de la situación.

La esperanza que se tiene es que el pasado 15 de mayo inició la época de los ciclones que viene a terminar para el mes de octubre y con esto hay esperanza entre los productores de que habrá lluvias, porque ya son muy necesarias, advirtió el funcionario.