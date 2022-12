No subirán las tarifas de agua en Rioverde

RIOVERDE.- El organismo operador de agua potable cuenta con 10 pozos de los cuales dos han sido abatidos, aunque se tiene contemplado rehabilitar uno, sin embargo, se pide a la población cuidar el vital líquido, dijo el director de Sasar, Álvaro Rodríguez Rodríguez.

Explicó que no se va a incrementar la tarifa de agua, están sanas las cuentas, el presidente de la Junta de Gobierno Arnulfo Urbiola Román tomó la decisión de no aumentar la tarifa, aunque no fue nada fácil, se tuvieron que realizar algunos ajustes.

Recalcó que se tienen fugas de agua, problemas de drenaje, el costo de material y equipo es caro, pero por fortuna no se va aumentar la tarifa, señaló el director de Sasar.

Este periodo se va a aprovechar para rehabilitar los pozos porque son la fuente de abastecimiento, se cuenta con 10 pozos para la ciudadanía, 9 están en funcionamiento, pero lamentablemente 2 se han abatido, el pozo más fuerte es el 12, brinda 70 litros de agua por segundo.

Rodríguez Rodríguez dijo que se tiene contemplado para el siguiente año realizar gestiones para reponer 1 ó 2 pozos y evitar el desabasto.