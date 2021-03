Noelia Cortés se suma a proyecto de Iván E.

MATEHUALA.- La ex presidenta del DIF Matehuala, Noelia Cortés Hernández se suma al proyecto político de Iván Estrada Guzmán, se comprometió en darle todo su apoyo.

Cortés Hernández dijo que ella es priista y lo seguirá siendo porque es el partido que lleva dentro de su corazón y por eso fue invitada a participar en la diputación local por el primer Distrito por la coalición "Sí por San Luis", no se dieron las cosas porque la candidatura era para un hombre, señala.

Expresó que, fue invitada al partido Morena y se inscribió para una diputación local, tampoco lo logré por el género, sin embargo, otros partidos le hablaron para que también participara, pero ya no le interesó.

"Pasaron los días, después tuve una plática con Iván Estrada Guzmán, quien tiene el deseo de llegar a la Alcaldía de Matehuala, veo en él una persona preparada, los dos somos empresarios contratistas, me platicó de su proyecto, del interés que tiene para sacar adelante a la ciudad y me pareció buena su propuesta y por eso me sumo a su proyecto, que sin duda alguna lo logrará", dijo finalmente.