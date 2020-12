Noticias de última hora...

Matehuala.- Corrió como reguero de pólvora que el presidente municipal Jano Segovia, esta semana solicitará licencia para ausentarse del cargo ya que tiene una oferta del tamaño del mundo de conseguir la Diputación Federal, que al hacérselo saber no lo pensó dos veces ya que asegura que ahí estará mucho mejor.....En Cedral, se avecina una protesta de ciudadanos en contra del presidente municipal Homero Mata Camarillo para que informe y de cuentas claras de cómo es que se licitan las obras, aseguran que puede haber "gato encerrado", ya que éste favorece a un constructor y a nadie más....Se hicieron amarres en la dirigencia nacional de Morena, para que el ungido a la alcaldía de Matehuala sea Alfonso Nava Díaz, que lo ven como un buen prospecto dada su capacidad; dos que tres priistas de alcurnia ya se pusieron a las órdenes....Los aliancistas ya palomearon a la regidora Alma Lorena Vázquez Sifuentes para que ocupe una curul en el Congreso local, aseguran que ahora si se lograra así que de seguro la regidora ya estará presentando ante el Cabildo una licencia....Salta a la palestra de la política Julio Rangel actual dirigente de CANACO, de un momento a otro se definirá por cual partido participa con miras de llegar a la silla presidencial de Matehuala.....Ya es un hecho que iniciando el año inicia la construcción de la presa La Maroma, que se terminará en el menor tiempo posible, esto desde luego que trae felices y contentos a los hombres de comunidades porque ya fueron contratados con excelentes salarios, por lo tanto dejarán de hacer otros menesteres para esta chamba que les cayó como agua del cielo...Según de los asegunes, Juan Carlos Pérez prepara su renuncia a la dirección general de SAPSAM por más escondido que trae su plan, lo descubren que anda en busca de la diputación local por el PVEM, dejó de ser priista para convertirse en un verde muy llamativo, se quitó la playera roja para ponerse la verde.....No lo han de creer pero el presidente de Villa de Guadalupe Juan López Blanco, buscará la reelección y es que ya le gustó estar en este cargo, ya son tres ocasiones en que llega al poder y es que dicen que como ya no hace otra cosa más, pues esto le cae como anillo al dedo....El municipio de Matehuala regresará a Bomberos como a Cruz Roja los 20 mil pesos mensuales que les retiró desde el pasado mes de abril a causa de los recortes de las participaciones, pero como ya resolvió todo, ambas instituciones ya recibirán ese dinerito a partir de enero....Las asociaciones de Charros de Matehuala, andan con una enorme alegría porque ya les confirmaron que quedó solucionado el asunto del terreno en donde habrán de edificar el lienzo charro y esto será a partir del mes entrante, los charritos bailan el jarabe tapatío de gusto y felicidad y más porque viene la secretaria de CONADE Ana Gabriela Guevara a poner la primera piedra del lienzo charro, que se edificará en el Fraccionamiento las Camelias...Ya inició la construcción del tercer cementerio municipal en La Lagunita, y gracias a las gestiones de Jano Segovia se logró y nadie lo sabía que ya se está cimentando y su terminación estará para finales del mes de abril....La polémica florista Silvia Castillo Jara anda en plena precampaña cientos de personas la aclaman, la felicitan porque saben que ahora si será presidenta municipal de Matehuala como lo ha deseado siempre, ya que una vidente le dijo que ella será la que ganará las elecciones del mes de junio y esto la trae más que contenta...El moreno José Rosario Mendoza sueña que sueña con una diputación local, la que tal vez si lo logre con el respaldo del dirigente nacional de Morena Mario Delgado, se dice y se comenta que ya lo tiene palomeado.....Rolando Segovia declina a sus aspiraciones a la presidencia municipal de Matehuala viendo que es un embrollo y dijo que mejor no le entra.....Un grupo de amigos estuvo ayer con Nicolás Rueda Leyva para proponerlo como el bueno para la alcaldía de Matehuala, le juraron y le perjuraron que le harán " caminito" no lo dejarán solo, lograron convencer al señor de la radio, uno de sus asesores confiables es José Paz Villanueva..... Pues que siempre no le aceptaron la licencia que solicitó ante sus superiores a Cinthia Segovia y regresa a la Secretaría de Finanzas en la Zona del Altiplano, ni modo Cinthia el trabajo es el trabajo y después la política....En el pueblo de Jergas (Real de Catorce) algunos panistas andan encuerdando a "Juancito" Carrillo Rodríguez para que sea el sucesor de su hermana la chiquis lo está analizando si les acepta o no la invitación ¿usted qué opina?....Se soltó el chisme grande en la capital de la cebolla (Cedral) porque de ganar Cheque Juárez la alcaldía, Juan Ramón Infante tiene asegurado su huesito que no será tan chiquito sino será uno grande ¿esa sí que es novedad?... Por ahí se sabe, por ahí se supo que Raymundo García Olivares quiere repetir con un alka-seltzer...Hoy 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha que está llena de bromas de todo tipo y en la que seguramente ustedes escucharan la frase ¡inocente palomita que te dejaste engañar! Así que cuidado porque lo pueden "magiar" pasen bien este día de los Santos Inocentes y toda esta columna se derivó en una broma.