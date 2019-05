Nueva administración no ha bacheado las vialidades

MATEHUALA.- El Municipio no ha ejercido un programa de bacheo, por lo que las calles presentan enormes hoyos de tal manera que pareciera que fueron bombardeadas.

El taxista José Luis, dijo que el Municipio a través de Obras Públicas debería dejar de estar en "la hamaca" y ponerse a trabajar, porque las calles presentan enormes baches y no se ha visto acción alguna por parte de quien tiene a su cargo la titularidad de la dependencia.

Dijo el ruletero que en el Municipio se da todo tipo de informaciones, menos sobre cuándo será el día en que van a arreglar las calles.

"Mi trabajo me permite andar en las calles y me percato de que realmente hay muchas arterias que ya no requieren un bacheo sino una reencarpetada", apuntó.

La costumbre que se tiene en el bacheo es que arrojan material del grasero mal compactado y el cual a las primeras lluvias deja al descubierto el hoyo. Lo que ya se tiene que hacer es aplicar concreto que tiene mayor durabilidad.