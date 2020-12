Obispo envía mensaje de Navidad a ciudadanos

MATEHUALA.- Estas fiestas hay que vivirlas con una actitud responsable, no se pueden hace igual que otros años, señaló el obispo de la Diócesis de Matehuala, Margarito Salazar Cárdenas.

Expresó que, todos los eventos religiosos como de convivencia popular, o de visitar a familiares y amigos, se debe de tener una actitud responsable.

"No podemos reunirnos como en otros años con familiares y amigos para la celebración de la Navidad, ahora tenemos que tomarlo con una actitud responsable", recomendó el obispo.

"En este tiempo de pandemia debemos cuidar a nuestros hijos, abuelitos y personas con enfermedades en riesgo, ni una fiesta o reunión irresponsable de ningún tipo, hagamos de este tiempo, un tiempo de gracia no de desgracias, un tiempo de salvación, no de enfermedad, un tiempo de amor y respeto, no de indiferencia, no se puede poner en riesgo a nadie ya vendrán tiempos mejores para el festejo la convivencia", adujo monseñor.

Así también dijo monseñor que para este día habrá dos oficios religiosos en Catedral a las ocho de la mañana y ocho de la noche con un aforo de un 25%, para el viernes 25 la celebración eucarística será a las ocho de la mañana. doce del día y siete de la noche con el mismo aforo.