Ofertan desde gorditas de horno hasta campechanas

Rioverde.- Comerciantes de Santa María del Río, expenden gorditas de horno y campechanas, esperan un repunte en las ventas.

Paulina dio a conocer que desde hace 30 años se dedica a la venta de gorditas de horno y campechanas, así es como ha logrado a sacar adelante a sus hijos.

Sin embargo sostuvo que la pandemia por el coronavirus, las familias han tenido que permanecer dos meses en sus viviendas, por lo que no pudieron salir a ofrecer sus productos, sobreviviendo con los ahorros que les alcanzaba para comer solo "frijolitos y tortillas".

Sostuvo que regresó al municipio de Rioverde, para ofrecer los productos esporádicamente, porque "hay que trabajar, porque si no se trabaja no se come y hay niños que dependen de uno", finalizó.