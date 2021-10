Oficina Núcleo 4T apoya a las personas vulnerables

MATEHUALA.- A través de una rueda de prensa se informó sobre los servicios que presta la oficina Núcleo de la 4T, en especial a personas vulnerables.

En conferencia de prensa, Ariel Josué Chávez Reyna acompañado de Claudia Morales Pérez y Alejandro Espinosa Alvarado, informaron sobre los servicios que se están ofreciendo sin costo alguno.

Dijeron que se tienen dos sillas de ruedas aún en caja para personas que las requieran se les cederá en comodato, al igual ponen a la disposición pelucas para damas que enfrentan el cáncer, son de pelo natural.

Del mismo modo, se cuenta con un pequeño dispensario médico el que puede ir creciendo con la aportación de la ciudadanía, hay mucha demanda porque personas que acuden al IMSS o al Hospital General no tienen medicamento, si se tiene se les proporciona, sobre todo, para la diabetes que es lo que más requieren por desabasto de medicinas en hospitales.

Llaman a la gente que si tiene en casa medicamentos que ya no requieran los donen para seguir apoyando a enfermos que no cuentan con recursos para la compra de medicina, es importante que las medicinas no estén caducadas y que tengan su caja correspondiente para recibirla.

Asimismo, la oficina cuenta con un área jurídica a cargo de Alejandro Espinoza, en ésta se ha atendido a personas con diversos casos y se ofrece asesoría jurídica.

Claudia Morales Pérez comentó que continúan con un vehículo de traslado Matehuala-San Luis-Matehuala a bajo costo, se ha llevado a personas que van a atención médica

La oficina se ubica en calle Juárez 807 (frente a Funerales Matehuala, en un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 19:30 horas; sábado de las 10:00 a las 15:00 horas.