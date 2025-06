Ofrecen recompensa por supuesto ladrón de tinacos

CIUDAD VALLES.- Ahora ofrecen recompensa contra un ladrones, en la colonia 20 de Noviembre.

En un grupo de ventas de la Facebook apareció un anuncio en el que un usuario ofrece 20 mil pesos o, su equivalente en dólares (1 mil dólares) a quien le dé información sobre una persona que se habría robado un tinaco de una casa que se encuentra en la 20 de Noviembre o en el fraccionamiento El 21.

Incluso el post describe que, quienes pudieron haber visto al delincuente deberían ser los que viven en la calle Mante o por un campo de softbol.

No es la primera vez que hay un ofrecimiento de esta naturaleza, aunque el convocante en esta ocasión termina de una manera oscura su mensaje: “no me interesa el artículo robado ni que aya (sic) intentado abrir mi carro, sólo para que sepa con quién no deje meterse”.

