Operativo policiaco reduce la delincuencia

Matehuala.- Operativo Aguinaldo Seguro reduce la incidencia delictiva, sobre todo en la zona centro de Matehuala, pues ha inhibido los "pacazos" y diversos actos que pueden derivar en hechos delictivos.

El operativo de seguridad arrancó desde el pasado 1 de diciembre, "Aguinaldo Seguro", y hasta el momento no se han denunciado hechos delictivos.

De acuerdo a la información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el dispositivo se mantiene en un horario de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, realizándose de manera coordinada con diversas corporaciones de seguridad mediante recorridos a pie tierra y estacionarios.

Se mantiene una especial atención sobre todo en la zona con mayor afluencia de personas como son las instituciones bancarias, cajeros automáticos, que en estas fechas acuden muchas personas a realizar sus movimientos financieros.

Hasta la fecha no se ha denunciado ningún caso de estafa, ya que la presencia policial es muy evidente e insistente, logrando con esto una mayor seguridad para la ciudadanía, que acude a realizar sus compras o retirar efectivo en los cajeros automáticos.

Se recomienda a la población no mostrar dinero en público, no portar objetos ostentosos que llamen la atención de los delincuentes, no hacer caso a las personas que piden les cambien un cheque o una paca de dinero, esto para evitar estafas o fraudes, entre otra advertencias.