Otra vez niegan entrada de gas cloro a DAPAS

La historia del 25 de mayo pasado se repite, el camión con gas cloro contratado por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAS) no ha podido ingresar hoy a las instalaciones para entregar los cilindros, pues el Sindicato de trabajadores del organismo a través de su líder Alejandro Ballesteros Corona señaló que hasta en tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí les notifique, nadie puede meterse.

Mientras que el director de DAPAS, Antonio Guillén, denunció que el Sindicato no permitía el ingreso de los cilindros de gas cloro y que sólo se tenía garantizada la cloración del agua para los siguientes dos días, poniendo en riesgo a la población.

El líder sindical, señaló que están en un procedimiento de huelga y hay una autoridad responsable, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí que tiene que acudir para notificar.

"Ellos ya saben el procedimiento, a mí no me pueden obligar por medio de la fuerza pública a introducir los cilindros de cloro, cuando la autoridad venga y si es legal el asunto nosotros lo permitiremos, ahorita no estamos impidiendo nada, vemos un camión al frente, se acercó una persona que trae un documento dijo que era el chofer, pero quien tiene que venir es la autoridad responsable que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando eso pase no habrá problema".

Ballesteros Corona, señaló que la Junta de Conciliación y Arbitraje lo único que les ha notificado, el pasado viernes, fue que era mentira que el Juez Quinto de Distrito había ordenado en un periodo de 24 ó 48 horas la introducción de una nueva bomba y que se tenían mil firmas avalando, como lo informó ante los medios el director de DAPAS, que no daba a lugar al organismo del agua ni para introducir la bomba, ni para la sustitución de los 28 trabajadores sindicalizados que también había solicitado la dirección de la DAPAS y los cuales habían sido proporcionados por el Sindicato para apoyar a garantizar el servicio.

"Tampoco les autorizaron introducirse a los almacenes, donde dicen que hay un material que requieren, les negaron abrir cajas al público, hasta en tanto no se resuelva el asunto de la huelga y ahora salen con esto de que no les queremos permitir nosotros el ingreso y que está en riesgo la cloración del agua", señaló.