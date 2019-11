Padres bloquean la rúa federal México-Laredo

Matlapa.- Padres de familia del preescolar "Josefina R. de Acosta" bloquearon completamente la carretera federal México-Laredo, obstruyendo la vialidad de las unidades.

El cierre es debido a las situaciones que se dieron en este lugar, sobre la violación y abuso sexual de un profesor a varios alumnos, juntando hasta ahora 28 denuncias por los delitos antes mencionados.

Los padres de familia piden el cese de las cinco educadoras que laboraban en el preescolar ya que las maestras son investigadas, pero tomaron protesta dentro del nuevo cuadro delegacional.

Los manifestantes tomaron como una burla que estas educadoras sigan ocupando espacios en comités delegacionales de educación cuando se encuentran dentro de un proceso legal, por lo que indicaron que no se quitarán en tanto esos nombramientos no sean revocados y no se les retiren sus permisos como docentes.

El representante de gobierno del estado Adelaido Cabañas acudió ante los padres de familia del preescolar para dialogar e intentar llegar a una solución, sin que se diera hasta el cierre de esta edición.

Las madres y padres de familia criticaron que el gobernador Juan Manuel Carreras López haya acudido a los eventos de Xantolo, pero no tuviera tiempo para atender asuntos como el de este preescolar.

Los padres señalan que "no nos quitaron dinero, ni 20 pesos, le quitaron la inocencia y felicidad a nuestros hijos, ellas callaron, cuando debieron atender el caso, callaron", puntualizaron.

Los padres dijeron que mientras no se presente el gobernador y el secretario de Educación del Gobierno del Estado así como les revoquen los nombramientos y les quiten el trabajo a las educadoras, no liberarán la carretera. "Si es la única forma de que ellos vengan, aquí estaremos".

Por espacio de 15 minutos dejaron pasar varias unidades, para después continuar con el bloqueo.