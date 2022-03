Padres de familia denuncian a prefecta

RIOVERDE. - Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 33 de Plazuela, denunciaron que prefecta se toma atribuciones que no le corresponden.

Señalan los padres de familia que, la prefecta niega el ingreso a los alumnos porque llegan tarde y por portar ropa abrigadora, pese a las bajas temperaturas que se han registrado.

Quejosos denunciaron que se han presentado bajas temperaturas y por ende los jóvenes utilizan ropa abrigadora de otros colores, no portan el uniforme porque "no se secó, o porque ya no les queda" y carecen de recursos para adquirir un uniforme nuevo.

Indicaron que otro problema que enfrenta el alumnado, es que han llegado un minuto tarde a clases y la prefecta Marta Teresa Montenegro Herrera les niega el acceso, aun cuando la directora Alicia Vázquez dio la orden que se respetara el horario de invierno, cuya entrada es a las 8 de la mañana, por lo que la prefecta les exigía llegaran a las 7:30 porque cerraba la puerta, prácticamente se toma atribuciones que no le corresponden, enfatizaron.

Mencionaron que en la institución no manda la directora Alicia Vázquez Aguilar, por lo que piden la intervención del titular de la SEGE para que envíe a más personal.

Finalmente solicitaron que se supervise al personal de la institución, porque algunos maestros abandonan su trabajo para estar en línea en capacitaciones porque tienen otro trabajo extra de otra dependencia.