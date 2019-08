Padres del bebé robado piden ayuda

XILITLA.- Los padres de Luis Fernando de 4 meses de edad que fue arrebatado de los brazos de su madre, piden a la sociedad la ayuda para encontrar al pequeño.

En rueda de prensa, Marianela y su esposo Juan, expresaron el dolor que sufren por la ausencia de su pequeño, con lágrimas y la voz entrecortada, la madre sólo pide que le regresen con bien a su bebé de 4 meses de edad.

La situación no es fácil para ellos, pues además de la angustia de no saber del paradero de su bebé, tienen que soportar las calumnias por la información falsa publicada en redes, "pido que no digan información falsa, que digan la verdad en las redes sociales", dijo Marianela.

La versión de que el menor pudiera ser hijo de la anterior pareja sentimental de Marianela ha sido descartada, ya que lleva tiempo viviendo con Juan en el ejido Limontitla, Peña Blanca.

Las autoridades municipales hicieron una exhortación a la población que si conocen de una persona que no haya estado embarazada y ahora tenga un hijo, o si escuchan el llanto de un bebé donde no se escuchaba antes, lo denuncien a las autoridades dejando los números del DIF municipal y la comandancia para cualquier información.