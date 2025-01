Padres protestan por falta de maestros

MATEHUALA.- Padres de familia de la Escuela Secundaria “José Joel Tristán Vera” del turno matutino y vespertino se manifestaron afuera de la institución, pero de manera pacífica y sin impedir que las clases continúen; nuevamente el problema es que faltan cinco maestros para ambos turnos.

Paterfamilias de la Escuela Secundaria “José Joel Tristán Vera” de ambos turnos colocaron carteles en el plantel para exigir al gobierno del estado que les autorice maestros para sus niños, pues esta escuela pertenece al Sistema Educativo Estatal Regular, y cómo es posible que no les autoricen maestros nuevos para que atiendan a los alumnos, siendo que esta institución atiende incluso algunas de las comunidades cercanas.

Manifestaron que realizaron la manifestación pacífica afuera de la Escuela Secundaria, que por el momento será sin impedir clases a los estudiantes, pero si no reciben una respuesta positiva el próximo martes 4 de febrero tomarán otras alternativas para que les haga caso el gobierno del estado, pues desde el año pasado han estado batallando por la falta de maestros en esta escuela.

Comentaron que ya se han hecho acuerdos con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que les van a mandar maestros y nomás queda en promesas que no cumplen, y el tiempo está pasando y los estudiantes no se están preparando bien en sus estudios. Además, esto afecta a las próximas preinscripciones, donde los padres de familia al saber este problema mejor no van a inscribir a sus hijos, y esperan tener una respuesta pronto, o tomarán otras acciones.