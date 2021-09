Padres, sin dinero para útiles escolares

RIOVERDE.- Padres de familia están desesperados porque no tienen para comprar los útiles escolares, la pandemia también los ha golpeado dejándolos con menor sueldo y otros gastaron los ahorros porque enfermaron de Covid-19.

Amas de casa dieron a conocer que con la pandemia que se vive en el mundo, si bien no se quedaron sin empleo, reciben un menor salario, porque los negocios tratan de sobrevivir por las bajas ventas que se tienen.

Señalaron que, incluso se vieron obligados a no adquirir los útiles escolares, porque no cuentan con el dinero suficiente, porque tienen hasta 3 hijos.

Los pocos ahorros que tenían fueron destinados para comprar medicamento porque de uno a dos integrantes de la familia enfermaron de Covid y el "medicamento está por las nubes".

Tienen la esperanza de que los directores sean conscientes y no estén exigiendo los útiles escolares, porque no hay dinero; finalmente mencionaron que en esta ocasión no hubo apoyo de útiles escolares, ni tampoco el gobernador electo Ricardo Gallardo envió útiles como hace unos meses.