"PAN rechaza reducción del 50% de compensación"

MATEHUALA.- El regidor Jerónimo Medrano López responde a las declaraciones que dio el dirigente del Comité Municipal del PAN, diciendo que lo desconocían de ese instituto político.

Explica el regidor que, es cuestión política, en el sentido de que él dio su voto con el fin de aprobar la propuesta de reducción del 50% de la compensación mensual que recibe él y todo el cuerpo edilicio.

Dijo que a los integrantes del Partido Acción Nacional seguramente no les pareció que él que apoyara esa iniciativa de hacer una reducción del cincuenta por ciento y la mayoría del Cabildo lo aceptó, aunque hubo una abstención de la regidora del PAN.

No obstante, mencionó Jerónimo que el partido le había solicitado dar el 20% de compensación que dan tanto regidores, alcaldes como diputados, "según tengo entendido que es el 10%, pero me solicitaban el 20% y no aporté ningún recurso al PAN".

Sin embargo, dijo que, "una vez que se aprobó el recorte a las compensaciones del 50% desde luego que estaré muy atento verificando con mis compañeros regidores para que el recurso redunde en beneficio de la población y todos hemos hecho un esfuerzo para que se mejore el servicio de la limpieza, lo que en otras administraciones no se hacía y en estas fechas era un problema".

"Repito que tomé esa decisión de dar mi voto a la reducción del 50% de la percepción y por eso no le pareció la iniciativa de reducción de compensación a regidores y al mismo presidente municipal", finalizó.