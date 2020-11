Pandemia afecta ventas de flor de cempasúchil

RIOVERDE.- Comerciantes de flor de cempasúchil registraron nulas ventas por el cierre del cementerio municipal el pasado Día de Muertos.

La comerciante Griselda Méndez dio a conocer que, a raíz de las disposiciones emitidas por el Sector Salud se cerraron los panteones para evitar aglomeraciones y por ende que no incrementaran los casos de coronavirus.

Sin embargo, esta disposición afectó, pues ya se tenían listos los ramos de flores que oscilaban en 20 y 40 pesos y todo se quedó. "Desafortunadamente hubo nulas ventas, nos hizo falta que el camposanto estuviera abierto para trabajar, por lo que tuvimos pérdidas", mencionó la comerciante Griselda Méndez.

Agregó finalmente que, tiene 38 años vendiendo flores, "pero este es el peor año, no saqué ni para comer; conseguí dinero para comprar las flores, todo se me quedó, únicamente me quedé con la deuda, pero tengo que trabajar para pagar".