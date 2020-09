Pandemia retrasa Recomendación de DH al Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- La encargada de la oficina de Derechos Humanos (DH) en el Ayuntamiento, Sandra Sierra Cervantes dijo que la pandemia ha retrasado por cuestiones documentales la recomendación que habría de hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que es la que se está encargando del asunto del homicidio del comerciante Juan José Saavedra Meléndez a manos de un policía municipal. Dijo que no ha llegado la recomendación a las oficinas del Gobierno municipal y aclaró que ella no llevó el caso de la situación laboral del policía y homicida indiciado por un juez, pues no se sabe si seguía en activo o estaba suspendido después de dar muerte a Saavedra la noche del 9 de junio, en la barandilla de la municipal.