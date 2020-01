Papás de primaria V. Guerrero vetan a nueva directora

CIUDAD VALLES.- Este lunes retornarán los niños a las aulas de la escuela Vicente Guerrero, pero la Sociedad de Padres de Familia no dejará pasar a la nueva directora, porque no les han cumplido en hacer la auditoría a la ex directora, María de Jesús Véncer Guerrero, informó el presidente de los paterfamilias, Mario Alberto Cázares.

El líder de los paterfamilias fue claro: el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) cumplió con los baños, que fueron terminados en este alargue de vacaciones que termina el día 13, pero con la auditoría a lo que los papás consideran que Véncer desvió no ha avanzado ni un ápice.

Por eso seguirán obligando al inspector de la zona, Juan Gómez Chávez a quedarse en la coordinación de la escuela a manera de director, ya que no se han cumplido con los acuerdos del 23 de octubre, en los que quedaron de aclarar el manejo del dinero de los papás de este tiempo a seis años atrás, en los que María de Jesús Véncer habría hecho lo que quiso con los recursos que eran para mejorar la escuela, pero poco se vio en la institución.