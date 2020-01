Para Municipio, 25% de ingresos de parquímetros

Matehuala.- La empresa Iberparking anunció que otorgará al Municipio de Matehuala un 25% de los ingresos por concepto de estacionamiento que generen los parquímetros, además de las multas que se apliquen.

En rueda de prensa, el director general de Iberparking, Manuel Alejandro Pérez Gallegos, presentó al gerente de su oficina en Matehuala, José Guadalupe Sustaita, así como al Jefe de Operaciones, Manuel Hernández.

Expresó el directivo el interés de convocar a los medios para dar conocer que ya están en operaciones los parquímetros de Matehuala.

"Lo que pretendemos es, ante todo, que se aproveche el espacio para que se logre una equidad en el uso de los estacionamientos, o sea el uso de los cajones en la zona controlada de parquímetros".

Dijo que se van a dar 10 minutos de tolerancia para los usuarios, para que vayan al parquímetro y regresen a dejar su ticket en el vehículo y después de esos 10 minutos se inmovilizará la unidad, pero todavía después de que se inmovilice, si el usuario no llega después de 30 minutos de tolerancia se aplicaría la multa. "El usuario pagará el tiempo que estuvo estacionado y que no pago para poder quitar la ´araña´ del vehículo y si después de hora y media no hubo respuesta en pagar la multa, entonces Transito Municipal llamará a la grúa para que se lleve la unidad al corralón.

Anunció que la tarifa es de 2.50 por cada 15 minutos de tal manera que el total es de 10 pesos por hora, pero los comerciantes que quiera un cajón exclusivo en la zona de parquímetros controlada por Iberparking deberán hacer un trámite en sus oficinas.