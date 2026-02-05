logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Paterfamilias retiran plantón de escuela

Los docentes darán clases lo que resta del ciclo escolar

Por Jesús Vázquez

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Termina plantón de paterfamilias de la escuela primaria David G. Berlanga que tuvieron que tomar la institución educativa ante la falta de maestros y que autoridades educativas no hacían caso a sus protestas.

La situación detonó este martes al tomar los padres de familia la escuela y se suspendieron las clases, pues seguía sin respuesta la llegada de maestros que faltan en la institución educativa por parte del SEER, faltan maestros de cuarto grado grupo "A", Cuarto grado grupo "B" y de segundo grado grupo "A", las autoridades de la SEGE no les hacían caso y tuvieron que manifestarse cerrando la puerta de la escuela con una cadena y candado, colocando algunas lonas y pancartas con diversas leyendas.

La SEGE para que padres de familia terminaran su manifestación envió un representante, quien luego de un diálogo con los padres de familia, envió dos maestros, estarán dando clases a los niños para que terminara la manifestación.

Se llegó a un acuerdo que el contrato de los maestros es hasta que termine el presente ciclo escolar, y para el próximo ciclo escolar buscarán maestros para que cubran estas vacantes.

Autoridades educativas se comprometieron también a buscar un maestro de educación física, así como una secretaria y un subdirector para la institución educativa, los padres de familia quedaron en acuerdo en retirar las lonas y la cadena que habían colocado en la puerta para que reanudaran las clases de manera normal en la escuela primaria David G. Berlanga. 

