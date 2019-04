Perro callejero arremete contra un ballet infantil

Matehuala.- Perros de la calle se fueron en contra de niños que se encontraban en sus ensayos de baile folklórico en la Plaza de Armas, lo cual causó el temor entre los pequeños que corrieron por el miedo de ser atacados.

El director del grupo de Danza Coatlicue, Jesús Torres Arias, informó que como no tienen un espacio para los ensayos lo hacen en la plaza 5 de Mayo o de Armas y cuando se encontraban en el ensayo se acercó un perro negro de gran tamaño y para evitar que se les fuera encima a sus alumnos trató de sacarlo, pero "se me vino encima en forma muy agresiva y como pude me defendí".

Agregó que sus alumnos al ver esto se asustaron y corrieron despavoridos para ponerse a salvo. Después de ese suceso a un motociclista que pasaba por la calle Morelos el mismo perro se le fue encima y a él sí "lo pescó de la pierna izquierda, pero no sé si el joven sufrió una mordedura".

Lamentó que nadie le ha dado interés al peligro que representan los perros de calle. "Todos estamos expuestos a ser mordidos y no sabemos si anden con rabia, pero sí son un peligro, aparte de la suciedad que dejan en la vía pública", puntualizó.