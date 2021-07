Persiste abigeato en Rioverde

RIOVERDE.- Persiste abigeato en los potreros, ladrones dejan tiradas las vísceras y se llevan sólo la carne trasladándola en tinacos, dijo el presidente de la Unión Ganadera Local, Omar Guillén Castillo.

Desafortunadamente personas desconocidas recorren los potreros y los corrales para sacrificar a las reses, dejando tiradas las vísceras y se llevan solamente la carne, remarcó.

Señaló Guillén Castillo que, la carne se la lleva en tinacos tapados con lonas y la entregan en algún sitio donde la expenden, pero la carne no cuenta con la higiene y representa un peligro para los consumidores, advierte.

Los casos se acentúan en El Llano, Cofradía, Barrio de los Ángeles, San Francisco y la Sierra de Bagres.

Desgraciadamente la gente no quiere denunciar el abigeato, no quiere perder tiempo y no tiene la cultura de la denuncia, señaló.

Se exhorta a los afectados a que realicen formalmente su querella, para que se pongan a trabajar las corporaciones y detengan a las personas que trasladen los canales.