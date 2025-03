Personal de salud en la Huasteca se manifiesta por contratos e insumos

Ciudad Valles.- Personal de las Unidades Médicas Rurales de Tamazunchale y de Ciudad Valles se manifestaron este día por falta de contratos y denunciando el colapso de los servicios de salud públicos.

Personal médico de los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Axtla y Tamazunchale, tanto de las unidades de tipo rural como del IMSS Bienestar de Zacatipán, así como de los servicios de salud de Valles, coincidieron en que no sirven los servicios porque no hay medicinas, están dejando sin contrato a personal necesario para la administración y no se está invirtiendo en mantener las unidades.

Los trabajadores denunciaron también estar laborando en lugares que ya no son aptos para la atención al público por falta de recursos, medicinas y personal. Luego de hablar con la prensa, antes de mediodía, los trabajadores se marcharon.